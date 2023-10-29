İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda can kaybı 8 bini geçti

İsrail'in 23 gündür yoğun saldırı altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ölenlerin sayısı, 302 artarak 8 bin 5'e yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, düzenlediği basın toplantısında, Gazze'de son 24 saatte 302 kişinin daha öldürüldüğünü belirtti.

Kudra, İsrail saldırılarında 7 Ekim'den bu yana Gazze'de öldürülenlerin sayısının 3 bin 342'si çocuk, 2 bin 62'si kadın olmak üzere 8 bin 5'e, yaralı sayısının 20 bin 242'ye yükseldiğini söyledi.