İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus ve Refah kentlerine düzenlediği saldırılarda 42 Filistinli öldürüldü, onlarcası yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze'nin güneyine düzenlediği saldırılarda en az 42 Filistinliyi öldürdü.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, İsrail ordusunun Han Yunus kentine düzenlediği saldırıda öldürülen 4'ü çocuk 32 Filistinlinin cansız bedenleri kentteki Nasır Hastanesine getirildi. Saldırıda çok sayıda Filistinli de yaralandı.

İsrail savaş uçaklarının, Refah kentinde, Kuveyt Hastanesi yakınındaki Ali bin Ebi Talib Camisini bombaladığı, saldırıda en az 10 Filistinlinin öldürüldüğü belirtildi.

İsrail ordusunun, Kuveyt Hastanesi çevresini hedef alan saldırılarında çok sayıda gazeteci yaralandı.

İsrail ordusu, daha önce "güvenli olduğunu" iddia ettiği Gazze'nin güneyinde yer alan Han Yunus'u Aralık ayı başında "savaş alanı" ilan etmişti.

Bu kararın ardından İsrail, Han Yunus'ta yaşayan veya bu şehre sığınan Filistinlerden daha da güneyde yer alan Refah bölgesine gitmelerini istemişti.

İsrail ordusu, Gazze'nin kuzeyi, merkezi ve Han Yunus'un yanı sıra Refah bölgesine de saldırılarını sürdürüyor.