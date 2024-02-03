İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde: Can kaybı 27 bini aştı, binlerce ceset enkaz altında!

İsrail'in Gazze'ye saldırıları 120. gününde devam ediyor. İsrail güçleri, bölgede Filistinlilerin evleri dışında sığındıkları yerleri de vuruyor. 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlenen saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli İsrail ordusunca öldürüldü.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde sabah saatlerinde çoğu çocuk ve kadın 19 kişiyi öldürdüğü belirtildi.

Filistin resmi ajansı WAFA'da yer alan haberde, "İşgal güçlerinin savaş uçaklarının, Gazze'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah ve güneyindeki Refah'ta 3 evi bombalaması sonucu 18 kişi şehit edildi" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda hayatını kaybeden kişiler arasında kadın ve çocukların bulunduğu belirtilen haberde, saldırılar sonucu onlarca Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

Haberde ayrıca Gazze şehrinin batısında yer alan Nasr Mahallesi'nde bir Filistinlinin keskin nişancı tarafından öldürüldüğü kaydedildi.

Refah kentinde kazılan toplu mezar / AA

27 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları 120. gününde devam ederken, Gazze'nin sanayi bölgeleri ve eğitim binaları dahil birçok sivil alanın havadan ve karadan şiddetli biçimde bombalandığı belirtildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 11 bin 500’ü çocuk, 8 bini kadın olmak üzere 27 bin 131 Filistinli öldürüldü, 66 bin 287 kişi yaralandı.

Enkaz altında hala binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.