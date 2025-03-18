İsrail'in Gazze'ye saldırıları: Ankara'dan ilk açıklama

Dışişleri Bakanlığı, "İsrail, uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okumaktadır" açıklamasında bulundu.

Bakanlık, İsrail'in İsrail'in ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

İsrail'in uluslararası hukuku ve evrensel değerleri en ağır biçimde ihlal ederek insanlığa meydan okuduğu ifade edilen açıklamada, "İsrail hükümetinin sergilediği bu saldırgan tutum, bölgenin ortak geleceğini tehdit etmektedir. İsrail'in yeni bir şiddet sarmalına neden olması kabul edilemez" denildi.

GAZZE'DE VE KAYBOLANLARIN SAYISI 322'Yİ GEÇTİ

İsrail'in gece saatlerinde ateşkesi bozarak Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda ölenlerin ve kaybolanların sayısı 322'yi aştı.

İsrail ordusunun, yerinden edilen Filistinlilerin çadırları ve sığındığı okullar ile sivillerin evleri dahil olmak üzere Gazze Şeridi'ni yoğun bir şekilde bombaladığı aktarıldı.

İsrail Başbakanlık Ofisi'nden yapılan açıklamada, saldırıların Başbakan Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz'ın talimatlarıyla başlatıldığı ifade edilmişti.