İsrail'in Gazze'ye saldırıları devam ediyor: 3 ev bombalandı, 14 kişi yaşamını yitirdi

252 gündür saldırılarını sürdüren İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusunun, Gazze'nin kuzeyinde 3 eve düzenlediği saldırılarda biri bebek 14 Filistinlinin öldüğü, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Filistin haber ajansı WAFA'nın yerel kaynaklardan aktardığı bilgiye göre, İsrail savaş uçakları Gazze kentine bağlı Et-Tuffah ve Eş-Şucaiyye mahallelerinde 3 eve saldırı düzenledi.

Saldırılarda aralarında bir bebek, kadın ve çocukların da olduğu 14 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Yaralılar, El-Ehli Baptist Hastanesine nakledildi.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 15 bin 694’ü çocuk, 10 bin 279'u kadın olmak üzere 37 bin 266 Filistinli öldürüldü, 85 bin 102 kişi yaralandı.

15 BİNDEN FAZLA ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamaya göre İsrail saldırıları altındaki bölgede şimdiye kadar 15 binden fazla çocuk hayatını kaybetti.

34 binden fazlası yaralanırken yaklaşık 4 bin çocuğun ise enkaz altında kaybolduğu ve hala bulunamadıkları ifade edildi.

Bölgeye yapılan saldırıların insani krizi derinleştirdiğine vurgu yapılan açıklamada yardımların engellenmesiyle içme suyu bulmak her geçen gün zorlaşıyor.

Gazze'de 82 bin çocukta ise yetersiz beslenme semptomları kendini gösteriyor.