İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: 17 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun sabah saatlerinden bu yana Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 17 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'ye ablukasını sıkılaştırıp yardım girişini kısıtlayarak insani felakete yol açan İsrail'in hedefinde yerinden edilen Filistinlilerin çadırları, yardım almak isteyen siviller ve yerleşim birimleri vardı.

Sağlık alanından kaynaklardan ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, Gazze kentinin kuzeyinde İsrail ordusunun et-Tevvam ve el-Kerame bölgesinde yardım almak isteyen Filistinlileri hedef alması sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.

Kentin güneyindeki Zeytun Mahallesi'nde İsrail ordusunun bir evi bombalaması sonucu 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Gazze'nin orta kesimindeki Bureyc Mülteci Kampı'nda İsrail ordusuna ait insansız hava aracının yerinden edilen Filistinlilerin çadırını hedef alması sonucu aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 5 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun iki okulun avlusunu hedef alması sonucu saldırılardan kaçarak okul bahçesine sığınan Filistinlilerin çadırlarında yangın meydana geldi.