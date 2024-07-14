İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Son 10 günde 584 Filistinli öldürüldü

İsrail ordusunun 262 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de son 10 günde 584 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti.



Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 282 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 141 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 584 kişi yaşamını yitirdi.



İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze'ye düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 38 bin 584'e, yaralı sayısı ise 88 bin 881’e çıktı.



Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında cesetlerin bulunduğu ancak İsrail'in engellemeleri nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.