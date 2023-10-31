İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Son 24 saatte 300 yer vuruldu

İsrail, Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda aralarında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürülen yaklaşık 300 yeri vurduğunu açıkladı.

Dünya 31.10.2023 09:58 Giriş: 31.10.2023 09:58

Güncelleme: 31.10.2023 10:38 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 300 yeri vurduğunu bildirdi. İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi. Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü. Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi. Çatışmalarda 25. gün | İsrail, Gazze'deki Türkiye-Filistin Dostluk Hastanesi'ni bombaladı