İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Son 24 saatte 300 yer vuruldu
İsrail, Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda aralarında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürülen yaklaşık 300 yeri vurduğunu açıkladı.
İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 300 yeri vurduğunu bildirdi.
İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.
Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü.
Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi.