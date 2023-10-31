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İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Son 24 saatte 300 yer vuruldu

İsrail, Gazze'ye son 24 saatte düzenlediği saldırılarda aralarında Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürülen yaklaşık 300 yeri vurduğunu açıkladı.

Dünya
  • 31.10.2023 09:58
  • Giriş: 31.10.2023 09:58
  • Güncelleme: 31.10.2023 10:38
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırıları sürüyor: Son 24 saatte 300 yer vuruldu
Fotoğraf: AA

İsrail ordusu, son 24 saatte abluka altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 300 yeri vurduğunu bildirdi.

İsrail, uluslararası kamuoyundan gelen ateşkes çağrılarına rağmen Gazze’ye yönelik 7 Ekim’de başlattığı saldırıları, şiddetlendirerek artırmaya devam ediyor.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, son 24 saatte Gazze genelinde yaklaşık 300 yerin vurulduğu belirtildi.

Hedef alınan yerler arasında, Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarına ait tanksavar füzeleri ve roketlerin atıldığı noktalar gibi “askeri noktaların” olduğu öne sürüldü.

Açıklamada, bölgede bulunan kara güçlerinin Kassam Tugayları mensuplarıyla çatışmalara girdiği de kaydedildi.

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