İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1050 sağlıkçı hayatını kaybetti

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Doktor Abdullatif el-Hac, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında 1050 sağlıkçının şehit edildiğini, 310 sağlıkçının da İsrail cezaevlerine gönderildiğini bildirdi.

Hac, Öz Sağlık-İş Sendikasınca düzenlenen "Müslüman Sağlık Toplulukları 9. Kongresi" sonrası yaptığı açıklamada, 7 Ekim'den bu yana 400'den fazla Gazzeli yaralı ve kanser hastasının tedavi amacıyla Türkiye'ye getirildiğini belirtti.

İsrail'in aylardır süren saldırılarında kapasitelerinin yüzde 70'ini kaybeden Gazze'deki hastanelerin, kalan yüzde 30'luk kapasiteyle hizmet vermeye çalıştığını ifade eden Hac, Gazze'ye sağlık yardımı yapılmasını istedi.

SAĞLIKÇILARA İŞKENCE EDİLİYOR

Hac, İsrail'in Gazze'nin en büyük sağlık tesisi Şifa Hastanesi başta olmak üzere Gazze'deki sağlık altyapısını hedef aldığını anlatarak, hastaneleri işgal eden ve sağlık çalışanlarına işkence eden İsrail'in Cenevre Sözleşmesi'nin yanı sıra, Birleşmiş Milletler (BM) gibi kuruluşların kararlarını dikkate almadığını belirtti.

1050 SAĞLIK ÇALIŞANI HAYATINI KAYBETTİ

Gazze'de hayatını kaybeden ve yaralanan sağlık çalışanlarına ilişkin bilgi veren Hac, şöyle devam etti:

"Gazze sağlık sisteminde şu ana kadar yaklaşık 1050 kişi şehit edildi. Bunlar arasında dünya çapında meşhur cerrahlar, kardiyologlar, doktorlar, sağlıkçılar var. Ayrıca İsrail'in zindanlarında 310 sağlıkçı bulunuyor. Zindanlarda şu anda sağlıkçılar en ağır işkenceye maruz kalıyorlar.

Ayakta kalan şu anki sağlık kadrosu canla başla, gece gündüz demeden 13 aydır 24 saatlik mesaileri ile nefes almadan sağlık sistemini ayakta tutmaya çalışıyorlar. O yüzden sizin aracılığınızla bu sağlıkçılara sahip çıkılmasını, yardım edilmesini istiyoruz. Gazze'deki sağlıkçıların artık dayanacak güçleri kalmadığı için gönüllü sağlıkçılara Gazze'ye gelmeleri ve insanlarımıza yardım etmeleri için çağrıda bulunuyorum."

ÇOCUK FELCİ VAKALARI GÖRÜLMEYE BAŞLANDI

Gazze'deki sağlık altyapısı ile kanalizasyon sisteminin yok edilmesi sonucu hepatit ve kolera gibi bulaşıcı hastalıkların görülmeye başlandığını aktaran Hac, ayrıca kalabalık ortamlarda bulunmak zorunda kalan kişilerde de cilt hastalıklarının ortaya çıktığını söyledi.

Gazze'deki sağlık altyapılarının yetersizliğinin en çok çocukları etkilediğini anlatan Hac, çocuk felci vakalarının Gazze'de görülmeye başlandığını belirtti.