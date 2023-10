İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 59 BM çalışanı hayatını kaybetti

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze'de hayatını kaybeden Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı sayısını açıkladı.

BM'nin açıkladığı verilere göre, 7 Ekim'den bu yana 59 Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) çalışanı, İsrail'in saldırılarında hayatını kaybetti.

UNRWA'nın sosyal paylaşım sitesi X hesabından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi'ne saldırılarda hayatını kaybeden UNRWA çalışanlarını anmak için tören düzenlendiği belirtildi.

Today, @UNLazzarini led a service in memory of our 59 colleagues killed in📍#Gaza since 7 October.



Every day is becoming a dark day for the @UN and @UNRWA as the number of our colleagues killed increases.



Unspeakable suffering continues to come out by the hour from Gaza. pic.twitter.com/AkB37jri7Q