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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimine düzenlediği saldırılarda biri çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti, 20 kişi yaralandı.

Dünya
  • 11.12.2024 20:44
  • Giriş: 11.12.2024 20:44
  • Güncelleme: 11.12.2024 20:49
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirdi, 20 kişi yaralandı
AA

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 6 Filistinli yaşamını yitirirken 20 kişi yaralandı.

Avde Hastanesi'nden yapılan yazılı açıklamaya göre İsrail ordusu Nusayrat Mülteci Kampını bombaladı.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 Filistinli yaşamını yitirdi, 16 kişi yaralandı.

İsrail ordusu ayrıca Zevayide beldesindeki bir evi havadan vurdu.

Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail hava saldırısında bir çocuk hayatını kaybetti, bir kişi yaralandı.

Deyr Belah kentinin doğusunda toplanmış sivillerin hedef alındığı bir saldırıda ise bir Filistinli öldü, 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

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