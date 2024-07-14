İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 7 Ekim'den bu yana 300'den fazla sporcu öldürüldü

Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus Futbol Kulübü Sözcüsü Ali Dahlan, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 7 Ekim'den bun yana 300'den fazla Filistinli sporcunun öldürüldüğünü belirtti.

Han Yunus Futbol Kulübü kalecisi Ebul Arac, İsrail ordusunun dün Gazze Şeridi'nde yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı ve daha önce "güvenli bölge" ilan edilen Han Yunus kentinin El-Mevasi bölgesine düzenlediği saldırıda öldürülenler arasındaydı. Saldırıda en az 90 kişi ölmüş, 300 kişi de yaralanmıştı.

Kulüp Sözcüsü Dahlan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Han Yunus Futbol Kulübü, Filistinli şehit sporcular kervanına katılan Şadi Ebul Arac'ın öldürülmesiyle, seçkin bir oyuncusunu kaybetti." dedi.

"İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye saldırılarında çoğunluğu spor akademileri üyesi ve çocuk olmak üzere çeşitli spor dallarında 300'ün üzerinde sporcu şehit oldu." diyen Dahlan, uluslararası sessizliğe tepki gösterdi.