İsrail'in Gazze'ye saldırılarında can kaybı 27 bin 478’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sonucu tespit edilebilen toplam can kaybı 27 bin 478'e yükseldi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik devam eden saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 478’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 835’e yükseldi.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 118 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.

Yapılan açıklamada, İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılarda 113 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 205 kişinin ise yaralandığı duyuruldu.

Açıklamada ayrıca, saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 27 bin 478’e, yaralananların sayısının ise 66 bin 835’e yükseldiği aktarıldı.