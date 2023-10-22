İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi
Kaynak: AA
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı.
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