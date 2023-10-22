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İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

Ajans Haberleri
  • 22.10.2023 15:29
  • Giriş: 22.10.2023 15:29
  • Güncelleme: 22.10.2023 15:30
Kaynak: AA
İsrail'in Gazze'ye saldırılarında öldürülen gazetecilerin sayısı 18'e yükseldi

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda 18 gazetecinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Filistinli Gazeteciler Sendikasından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in saldırılarında Filistinli foto muhabiri Ruşdi es-Serrac'ın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, Serrac'ın yaşamını yitirmesiyle 7 Ekim'den bu yana İsrail'in saldırılarında ölen gazetecilerin sayısının 18'e yükseldiği aktarıldı.

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