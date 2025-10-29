İsrail'in Gazze'ye saldırılarında ölü sayısı 18'e yükseldi

İsrail’in ateşkesi ihlal ederek akşam saatlerinden itibaren Gazze’ye başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 18'e yükseldi.

İsrail ordusunun saldırıları Gazze'nin güneyindeki Sabra Mahallesi'nde yoğunlaştı. İsrail'in buradaki bir eve düzenlediği hava saldırısı sonucu ölen ve yaralananlar oldu.

Han Yunus kentinde bir aracın hedef alınması sonucu aralarında çocukların da bulunduğu en az 5 Filistinli hayatını kaybetti. Saldırıdan etkilenenler kentteki Nasır Hastanesi'ne nakledildi.

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya kasabasında yerinden edilmiş Filistinlilerin barındığı bir okulu hedef aldığı son saldırısında 3 Filistinlinin yaşamını yitirdiğini, çok sayıda kişinin de yaraladığı belirtildi.

Sağlık yetkilileri ve görgü tanıkları yaptıkları açıklamada, İsrail'in, hava saldırılarında, "sarı hat" olarak adlandırılan bölgede bulunan evleri, bir sivil aracı, barınağı ve hastaneyi hedef aldığını belirtti.

HAMAS SALDIRIYI REDDETSE DE İSRAİL GAZZE'Yİ VURDU

Bugün Refah'ta İsrail askerlerine kimliği belirsiz kişilerce ateş edilmesinin ardından İsrail, olaydan Hamas'ı sorumlu tutmaya başladı. Buna karşın Hamas söz konusu saldırıyla bağının olmadığını açıkladı. Hamas, garantör ülkelere İsrail saldırıları durdurmaları yönünde çağrıda bulundu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance de "Hamas ya da başka bir örgütün (İsrailli bir askere) saldırdığını biliyoruz. İsraillilerin bir yanıt vermesini bekliyoruz ama Başkan Trump'ın barışının buna rağmen süreceğine inanıyorum" dedi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Güvenlik Kabinesi'ni topladı. İstişareler sonunda Netanyahu, İsrail ordusuna Gazze'ye yönelik saldırı başlatma emri verdi.

Bunun ardından İsrail, Gazze'e yönelik saldırılar gerçekleştirdi. Bu saldırılarda şu ana kadar 18 Filistinli yaşamını yitirdi.