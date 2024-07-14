İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son 10 günde 584 Filistinli öldü

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne son 10 günde düzenlediği saldırılarda 584 Filistinli hayatını kaybetti.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 282 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verildi.



Buna göre, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği saldırılarda 141 kişi yaşamını yitirdi, 400 kişi yaralandı.



İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında son 10 günde ise 584 kişi yaşamını yitirdi.