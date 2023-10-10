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İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Filistinli bir doktor yaşamını yitirdi

Ajans Haberleri
  • 10.10.2023 14:49
  • Giriş: 10.10.2023 14:49
  • Güncelleme: 10.10.2023 14:49
Kaynak: AA
İsrail'in, Gazze'ye saldırısında Filistinli bir doktor yaşamını yitirdi

İsrail'in, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava saldırısında Filistinli bir doktorun hayatını kaybettiği bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nda sivil yerleşim yerlerine hava saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda evi hedef alınan Said Derabiye isimli doktorun yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Derabiye için Şifa Hastanesi'nde sağlık personelinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendiği kaydedildi.

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