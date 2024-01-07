İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları: Ölü sayısı 23 bine, yaralı sayısı 60 bine dayandı

İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 7 Ekim'den bu yana düzenlediği saldırılarda, öldürülen Filistinlilerin sayısı son 24 saatte 113 artarak 22 bin 835'e ulaştı. Yaralananların sayısının ise 58 bin 416'ya çıktığı kaydedildi.

Dünya 07.01.2024 16:34 Giriş: 07.01.2024 16:34

Güncelleme: 07.01.2024 16:43 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA

Hamas'ın 7 Ekim'de gerçekleştirdiği Aksa Tufanı operasyonun ardından başlayan İsrail'in Gazze'ye yönelik ablukasında hayatını kaybedenlerin sayısı 22 bin 835'e ulaştı. Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre ablukada yaralananların sayısı 58 bin 416'ya yükseldi. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik 93 gündür devam eden saldırılarına ilişkin bilgi verildi. Açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda, son 24 saatte 113 Filistinliyi öldürdüğü ve 250 kişiyi yaraladığı belirtildi. İsrail güçlerinin son 24 saatte "12 katliam" gerçekleştirdiği ifade edilen açıklamada, 7 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısının 22 bin 835'e, yaralananların sayısının ise 58 bin 416'ya çıktığı kaydedildi.