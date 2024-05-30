İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 642 asker öldü

İsrail ordusu tarafından yapılan açıklamaya göre, işgal altındaki Batı Şeria'da 2 asker hayatını kaybetti. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023'ten bu yana ölen İsrail askerlerinin sayısı 291'i karadan işgal sürecinde olmak üzere 642'ye yükseldi.

Dünya 30.05.2024 09:41 Giriş: 30.05.2024 09:41

Güncelleme: 30.05.2024 09:46 Kaynak: AA

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Fotoğraf: AA