İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 25 bini aştı!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne aylardır sürdürdüğü saldırılarda öldürülen Filistinlilerin sayısı 25 bin 105'e, yaralı sayısı 62 bin 681'e çıktı.

İsrail ordusunun Gazze'ye yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı artıyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 178 Filistinlinin daha İsrail saldırılarında yaşamını yitirdiği, 293 kişinin yaralandığı belirtildi.

Saldırılar sonucu oluşan yıkımdan dolayı çok sayıda kişinin hala enkaz altında olduğu kaydedilen açıklamada, sivil savunma ve acil sağlık ekiplerinin bu kişilere ulaşmakta zorluk yaşadığı aktarıldı.

Bakanlık, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'te başlattığı saldırılarda ölen Filistinlilerin sayısının 25 bin 105'e, yaralı sayısının ise 62 bin 681'e yükseldiğini bildirdi.