İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında can kaybı 26 bini aştı

İsrail'in Gazze Şeridi'ne gerçekleştirdiği saldırılarda can kaybı 26 bin 83’e yükseldi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları 112. günde devam ederken, can kaybı giderek artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze'deki Filistinlilerin evlerine yönelik 19 saldırı gerçekleştirdiği aktarıldı. İsrail'in saldırılarında 183 kişinin hayatını kaybettiği, 377 kişinin yaralandığı duyuruldu.

Çok sayıda yaralının hala enkaz altında ve yollarda olduğu, ambulans ve sivil savunma ekiplerinin yaralılara ulaşamadığı aktarıldı.

Son verilerle birlikte 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde hayatını kaybedenlerin sayısının 26 bin 83’e, yaralıların sayısının ise 64 bin 487'ye yükseldiği bildirildi.