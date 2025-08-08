İsrail'in Gazze'yi işgal planına dünyadan tepkiler

İsrail Güvenlik Kabinesi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yer alan Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni bir planı onayladı.

İsrail'in Gazze'ye işgal planına dünyadan tepkiler geldi.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, bu kararın derhal yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İsrail'in bu kararına karşı çıktıklarını iletti.

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz" açıklamasını yaptı.

İsrail'in işgal planına tepki gösteren ülkelerden bazıları şöyle:

İNGİLTERE

İngiltere Başbakanı Keir Starmer, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararının yanlış olduğunu belirterek, bu kararın derhal yeniden gözden geçirilmesi çağrısında bulundu.

Starmer, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Başbakan Starmer, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı yanlış ve bu kararı derhal yeniden gözden geçirmesi yönünde şiddetle çağrıda bulunuyoruz. Bu eylem, bu çatışmayı sona erdirmek veya rehinelerin serbest bırakılmasını sağlamak için hiçbir işe yaramayacak. Sadece daha fazla kan dökülmesine neden olacak" ifadelerini kullandı.

Gazze'deki insani krizin her geçen gün daha da kötüleştiğini ve İsrailli esirlerin korkunç ve insanlık dışı koşullarda tutulduğunu vurgulayan Starmer, "İhtiyacımız olan şey ateşkes, insani yardımların arttırılması, Hamas'ın elindeki tüm esirlerin serbest bırakılması ve müzakere edilmiş çözümdür." değerlendirmesinde bulundu.

Starmer, Hamas'ın Gazze'nin geleceğinde hiçbir rol oynayamayacağını ve silahsızlanmanın yanı sıra ülkeyi terk etmesi gerektiğini savundu.

Başbakan Starmer, şunları kaydetti: "Müttefiklerimizle iki devletli çözümün parçası olarak bölgede barışı güvence altına almak ve nihayetinde Filistinliler ve İsrailliler için daha parlak gelecek sağlamak üzere uzun vadeli plan üzerinde çalışıyoruz ancak her iki taraf da iyi niyetle müzakerelere başlamadığı sürece bu ihtimal gözlerimizin önünde yok olup gidiyor. Mesajımız açık: Diplomatik çözüm mümkündür ancak her iki taraf da yıkım yolundan uzaklaşmalıdır."

İSPANYA

İspanya Dışişleri Bakanı Jose Manuel Albares, İsrail Güvenlik Kabinesi'nin Gazze kentini işgal planına onay vermesini sert bir şekilde kınadı.

Albares, X hesabından yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetinin Gazze'deki askeri işgalini artırma kararını şiddetle kınıyoruz. Bu, daha fazla yıkıma ve acıya yol açacaktır. Kalıcı bir ateşkes, acil ve büyük çaplı insani yardım akışı ve tüm rehinelerin serbest bırakılması acilen gereklidir." ifadelerini kullandı.

İspanya Dışişleri Bakanı Albares ayrıca, "Bölgede kesin barış ancak gerçekçi ve yaşayabilir bir Filistin Devleti de dahil olmak üzere iki devletli bir çözümün kurulmasıyla sağlanabilir" görüşünü bir kez daha dile getirdi.

İSVEÇ

İsveç Dışişleri Bakanı Maria Malmer Stenergard, İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararının uluslararası hukuku ihlal ettiğini, karardan endişe duyduklarını bildirdi.

İsveç'in SVT Nyheter televizyonuna konuşan Stenergard, İsrail'in Gazze'deki saldırılarını tırmandırma kararını eleştirdi.

Gazze topraklarını ilhak etme, değiştirme veya daraltma girişimlerinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu vurgulayan Stenergard, "İsrail hükümetinin aldığı kararı büyük endişeyle karşılıyorum. Ateşkese ihtiyaç duyduğumuz şu günlerde bu karar tam tersi yönü gösteriyor" dedi.

Dışişleri Bakanı Stenergard, "İsrail hükümetinin Gazze'deki saldırılarını daha da tırmandırma kararı uluslararası hukuku ihlal ediyor. Karardan endişe duyuyoruz" ifadesini kullandı.

AVUSTRALYA

Avustralya Dışişleri Bakanı Penny Wong, İsrail hükümetinin Gazze kentini işgal altına alması yönündeki kararının bölgedeki "insani felaketi" artıracağını söyleyerek, Tel Aviv hükümetine kararından vazgeçme çağrısı yaptı.

ABC News Avustralya'nın haberine göre, Wong, İsrail Güvenlik Kabinesinin Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin işgal altına alınmasını öngören yeni planı onaylamasına ilişkin açıklamada bulundu.

Wong, açıklamasında "Avustralya, İsrail'e, Gazze'deki insani felaketi daha da kötüleştirecek bu yola girmemesi çağrısında bulunuyor" ifadesini kullandı.

İki devletli çözüm çağrısını yineleyen Wong, Filistin ve İsrail devletlerinin uluslararası alanda tanınan sınırlar içinde barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasının kalıcı barışı sağlamanın "tek yolu" olduğunu ifade etti.

Wong, Filistinlileri kalıcı olarak zorla yerinden etmenin uluslararası hukuku ihlal ettiğini belirterek Avustralya'nın ateşkes sağlanması, esirlerin serbest bırakılması ve insani yardımların kesintisiz ulaştırılması yönündeki çağrılarını sürdürdüğünü vurguladı.

BELÇİKA

Belçika Dışişleri Bakanı Maxime Prevot, İsrail hükümetinin işgal altındaki Gazze Şeridi'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planı nedeniyle, İsrail’in Brüksel Büyükelçisini bakanlığa çağırarak, İsrail'in bu kararına karşı çıktıklarını iletti.

Ulusal basının Belga haber ajansına iletilen yazılı açıklamaya dayandırdığı habere göre, İsrail'in Gazze'nin tamamını askeri olarak ele geçirme planını açıklamasının ardından Dışişleri Bakanı Prevot, İsrail'in Brüksel Büyükelçisi Idit Rosenzweig-Abu'yu bakanlığa çağırdı.

Prevot açıklamasında, Belçika'nın İsrail'in kararını kınadığı ifade ederek, "Artık bu, niyetlerin tersine çevrilmesi için güçlü bir şekilde yalvarma meselesi haline geliyor" sözlerini kullanıldı.

Kararın kabul edilemez ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu belirten Prevot, Filistin devletinin toprak bütünlüğünü tehdit eden E1 projesi dahil, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin eylemlerini de eleştirdi.

Prevot, "Filistin'i haritadan silme potansiyeline sahip tüm bu eylemler kabul edilemez. Tüm bunlar uluslararası hukuka, Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı kararlarına aykırıdır" vurgusunu yaptı.

HOLLANDA

Hollanda Dışişleri Bakanı Caspar Veldkamp, İsrail hükümetinin Gazze'yi işgal planına tepki gösterdi.

Bakan Veldkamp sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Netanyahu hükümetinin Gazze'deki operasyonlarını yoğunlaştırma planı yanlış bir adım. İnsani durum felaket düzeyde ve acilen iyileştirilmesi gerekiyor. Bu karar, buna hiçbir şekilde katkıda bulunmayacak ve rehinelerin evlerine dönmesine de yardımcı olmayacak" ifadelerini kullandı.

Veldkamp, "Hollanda hükümeti her zaman netti: Gazze Filistinlilere aittir. Şimdi ihtiyaç duyulan şey ateşkes, çok daha fazla insani yardım, Hamas'ın tüm rehineleri serbest bırakması ve müzakereli bir çözümdür" dedi.