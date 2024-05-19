İsrail'in gece boyu Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla kişi öldü

İsrail ordusunun gece boyu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 40'tan fazla Filistinli öldü, onlarca Filistinli de yaralandı.

İsrail, halkı zorla aç ve susuz bırakarak büyük bir insani felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarına 226. gününde de devam ediyor.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, İsrail ordusunun gece boyunca hava ve karadan Gazze'nin farklı noktalarında gerçekleştirdiği 3 katliamda çoğu çocuk ve kadın 40'tan fazla kişi hayatını kaybetti, onlarca kişi de yaralandı.