İsrail'in hastane saldırısına dünyanın dört bir yanından tepki

İsrail'in Gazze'de bulunan el-Ehli Baptist Hastanesi'ne gerçekleştirdiği saldırısı ABD'den Kolambiya'ya, Ürdün'den Fas'a, Bosna Hersek'ten Hollanda'ya kadar pek çok ülkede protesto edildi. Dünyanın dört bir köşesinde kent meydanlarını dolduran çok sayıda insan İsrail'e tepki gösterdi.

Aksa Tufanı operasyonunun ardından başlayan çatışmalarda İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırı düzenledi.

Hastaneye gerçekleştirilen saldırıda en 500 kişi hayatını kaybetti.

İsrail'in el-Ehli Baptist Hastanesi'ne saldırısının ardından dünyanın dört bir yanında Filistin ile dayanışma için meydanlarda prostesto eylemleri gerçekleştirildi.

Dünyanın dört bir yanında insanlar kent meydanlarını doldurarak, Filistin'e dayanışma gösterdi.

Protestolarda İsrail'e ise tepki vardı.

KOLOMBİYA

Kolombiya'nın başkenti Bogota'da toplanan bir grup İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Fotoğraf: AA

Kolombiya'nın Filistin Büyükelçiliği binası önünde toplanan göstericiler, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Fotoğraf: AA

ALMANYA

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yapılan saldırının kapsamlı şekilde soruşturulması gerektiğini belirtti.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile görüşmek üzere Mısır'da bulunan Alman Başbakan Scholz, Gazze'deki hastane saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Olayın kapsamlı şekilde soruşturulması şarttır." ifadesini kullandı.

Şansölye Gazze'deki hastanede meydana gelen patlamanın görüntülerinin kendisini dehşete düşürdüğünü de vurgulayarak "Masum siviller yaralandı ve öldürüldü. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleriyle" ifadesine yer verdi.

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ

ABD’nin Philadelphia ise toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist hastanesine yönelik düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Fotoğraf: AA

Filistin bayrakları ve pankartlar taşıyan göstericiler, İsrail aleyhine slogan attı.

Fotoğraf: AA

ABD'nin başkenti Washington'da bulunan Beyaz Saray'ın önünde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Fotoğraf: AA

KANADA

Kanada'nın Montreal kentinde toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Fotoğraf: AA

Kanada'nın Toronto kentinde ise İsrail Başkonsolosluğu önünde toplanan vatandaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Fotoğraf: AA

BOSNA HERSEK

Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'da, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısı protesto edildi.

Gazze'deki hastane saldırısı haberinin ardından başkentteki tarihi Başçarşı Meydanı'nda toplanan Bosna Hersek’te yaşayan Filistinliler ve Saraybosna halkı, ellerinde Filistin, Bosna Hersek ve Türk bayrakları taşıdı.

Fotoğraf: AA

"Filistin özgür olacak" sloganları atan kalabalık, "Saraybosna, Filistin'in yanında" mesajı da gönderdi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesini bombalaması sonucu ölenlerin sayısının 500'e yükseldiğini bildirmişti.

PORTO RİKO

Porto Riko’nun başkenti San Juan’da Filistin halkı ile dayanışma gösterisine katılan yurttaşlar, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik saldırısını protesto etti.

Fotoğraf: AA

HOLLANDA

İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından Hollanda'da yaklaşık bin kişi, ellerindeki Filistin bayraklarıyla İsrail'in Hollanda'daki Büyükelçiliği önünde toplandı.

Fotoğraf: AA

IRAK

Irak'ın başkenti Bağdat'taki Tahrir Meydanı'nda toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'ne yönelik düzenlediği saldırıyı protesto etti.

Fotoğraf: AA

ÜRDÜN

Ürdün'de İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericilere polis müdahale etti

Ürdün'de İsrail'in hastane saldırısını protesto ederek İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericilere polis müdahalede bulundu.

İsrail'in Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesini bombalamasının ardından Ürdünlüler, ellerinde Filistin bayraklarıyla İsrail'in Amman'daki Büyükelçiliği önünde protesto gösterisi düzenledi.

Emniyet güçleri, İsrail Büyükelçiliğine girmek isteyen göstericileri göz yaşartıcı gazla müdahale ederek dağıttı.

Fotoğraf: AA

Hastanenin bombalanmasına tepki gösteren protestocular, İsrail aleyhine sloganlar attı.

Ürdün hükümeti, Gazze Şeridi'ndeki El-Ehli Baptist Hastanesine düzenlenen saldırı sonucu şehit olanlar için ülkede 3 gün yas ilan edildiğini duyurmuştu.

FAS

Fas'ın başkenti Rabat'taki parlamento binası önünde, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için gösteri düzenlendi.

Filistin için Ulusal Eylem Grubu ile Fas Destek ve Yardım Girişimi'nin çağrısıyla başkent Rabat'taki parlamento binası önünde toplanan göstericiler, Gazze'deki hastanenin bombalanmasını kınayan ve Filistin'e destek veren sloganlar attı.

Fotoğraf: AA

Göstericiler, Filistin bayrağının yanı sıra İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını kınayan pankartlar taşıdı.

Fas Destek ve Yardım Girişimi Koordinatörü Reşid Fluli, gösteride, "İsrail'in Rabat İletişim Ofisi Başkanı Büyükelçi David Govrin'in sınır dışı edilmesi" çağrısında bulundu.

TUNUS

Tunus’ta, İsrail’in Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesine yönelik saldırısını protesto etmek için Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde gösteri düzenlendi.

Fotoğraf: AA

Yüzlerce kişi başkent Tunus’un merkezinde yer alan Habib Burgiba Caddesi'ndeki Fransa'nın Tunus Büyükelçiliği önünde bir araya geldi.

Fotoğraf: AA

YUNANİSTAN

Ana muhalefet partisi Radikal Sol İttifak'tan (SYRIZA) yapılan açıklamada, "SYRIZA, Gazze'deki hastanenin basın yayın organlarının belirttiği şekilde İsrail tarafından bombalanmasını kınamaktadır" denildi.

Açıklamada, saldırıda yüzlerce kişinin hayatını kaybettiği hatırlatılarak, bunun bir savaş suçu olduğu ifade edildi.

SYRIZA, sivillerin korunması, insani bir krizin önlenmesi ve hepsinden önemlisi ateşkesin sağlanması için uluslararası toplumun Avrupa Birliği'nin (AB) güçlü desteğiyle bir inisiyatif almasına acil ihtiyaç duyulduğuna işaret etti.

Yüzde 7,69'luk oy oranı ile 2023 Haziran genel geçimlerinde meclise giren Yunanistan Komünist Partisi'nden (KKE) yapılan açıklamada, "İsrail Devleti artık inanılmaz vahşetlere başvuruyor. Gazze'deki hastanenin bombalanması, alınan bilgilere göre, içlerinde kadın ve çocukların da bulunduğu yüzlerce kişinin ölümüne neden oldu. Bu gösteriyor ki, hiçbir suçu işlemeye çekinmiyorlar" ifadeleri kullanıldı.

İRAN

İran'ın başkenti Tahran'da toplanan binlerce kişi, İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine yaptığı saldırıya tepki gösterdi. İran resmi ajansı IRNA’ya göre, İsrail'in hastane saldırısına tepki gösteren Tahranlılar, başkentteki Filistin Meydanı’nda toplandı.

Yüzlerce kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebep olan İsrail'in hastane saldırısını kınayan göstericiler, Filistin'e desteklerini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

Sosyal medyada yer alan görüntülerde de doktor önlüğü giyen göstericilerin mum yakarak Gazze’ye desteklerini ifade ettiği görüldü.

Göstericiler “İsrail, Amerika bu size son mesajımız”, “Kahrolsun İsrail”, “Kahrolsun ABD” sloganları attı.