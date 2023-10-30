İsrail'in hastane ve insani yardım deposunu hedef aldığı bildirildi

İsrail'in Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ni hedef aldığı, hastanede ağır hasar oluştuğu, Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu kullanılamaz hale geldiği ve Endonezya Hastanesinin yakın çevresinin vurulduğu ve hastanenin zarar gördüğü duyuruldu.

Gazze'deki sağlık idaresine ait Türk-Filistin Dostluk Hastanesi, İsrail savaş uçaklarının hastanenin üçüncü ve son katını bombalayarak ağır hasara yol açtığını bildirdi.

Öte yandan Türk Kızılayı, Gazze'de Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu kullanılamaz hale geldiğini bildirdi. Türk Kızılayı'ndan yapılan açıklamada, Gazze'de inşasına destek sağlanan Filistin Kızılayına ait insani yardım deposunun ağır bombardıman sonucu ciddi hasar aldığı ve kullanılamaz hale geldiği bilgisinin ve görüntülerinin ulaştığı belirtildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra ise İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Endonezya Hastanesinin yakın çevresini vurduğunu ve hastanenin zarar gördüğünü duyurdu.