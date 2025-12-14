İsrail'in hava saldırısında 4 Filistinli hayatını kaybetti: Hamas'ın kilit isminin öldürüldüğü iddia edildi

İsrail'in ateşkes anlaşmasını ihlal ederek Gazze kentinin batısında bir aracı hedef aldığı hava saldırısında 4 Filistinli yaşamını yitirdi.

Bölgedeki kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Er-Reşid El-Bahri Caddesi'nde sivilleri taşıyan bir aracı hedef aldı. Saldırıda 4 Filistinli hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.

Görgü tanıkları hedef alınan aracın yanındaki başka bir aracın da hasar gördüğünü aktardı.

Söz konusu hava saldırısı, ateşkes anlaşmasının birinci aşaması kapsamında Gazze’de Filistinlilerin yaşadığı ve İsrail ordusunun önceden çekilmiş olduğu bölgelerde gerçekleşti.

İSRAİL ORDUSU: HAMAS'IN "KİLİT" İSMİNİ HEDEF ALDIK

İsrail ordusunun, sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Gazze kentine düzenlenen saldırıda Hamas’ın üst düzey bir yetkilisinin hedef alındığı ileri sürüldü.

İsrail basınına konuşan ismi açıklanmayan askeri yetkililer ise hedef alınan kişinin Hamas’ın askeri kanadından Raid Saad olduğunu iddia etti.

İsrail medyası, Saad’ın Hamas’ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugaylarının en önemli iki isminden biri olduğunu aktardı.

MİSİLLEME OLDUĞUNU İDDİA ETTİ

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Yisrael Katz, yayımladıkları ortak açıklamada, Gazze Şeridi’nin güneyinde bir patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu 2 İsrail askerinin yaralandığını ileri sürdü.

Ortak açıklamada, buna karşılık olarak Gazze kentinde Hamas'ın üst düzey isimlerinden Raid Saad’ın hedef alınarak öldürüldüğü iddia edildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen Gazze Şeridi’ne saldırıların sürdürüleceği tehdidinde bulunuldu.