İsrail'in hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Ahmad Al-Louh hayatını kaybetti

Al Jazeera kameramanı Ahmad Al-Louh İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında hayatını kaybetti.

Gazze'deki soykırıma devam eden İsrail, Gazze Şeridi'nin merkezinde bulunan Nuseyrat mülteci kampına düzenlediği hava saldırısında Al Jazeera kameramanı Ahmad Al-Louh'u da katletti.

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu, İsrail ile Hamas arasında Filistin topraklarında devam eden savaşın ardından pazar günü İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırıda bir gazetecinin hayatını kaybettiğini bildirdi.

Kanalın Arapça yayın yapan internet sitesinde, "Al Jazeera kameramanı Ahmad Al-Louh, Pazar günü İsrail bombardımanında öldürüldü" ifadelerine yer verildi.

Saldırıda Gazze'nin merkezindeki Nuseyrat mülteci kampını hedef aldığı belirtildi.