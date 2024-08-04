İsrail'in Holon kentinde bıçaklı saldırıda bir İsrailli öldü, 3 kişi yaralandı

İsrail'de başkent Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda bir İsraillinin öldüğü, ikisi ağır 3 kişinin yaralandığı, polisin saldırı şüphelisi Filistinliyi ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi.

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Tel Aviv'in güneyindeki Holon kentinde gerçekleşen bıçaklı saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır 3 kişi yaralandı.

Polisin saldırı şüphelisini ateş açarak "etkisiz hale getirdiği" belirtildi ancak sağlık durumuna ilişkin bilgi verilmedi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızından yapılan açıklamaya göre, saldırıda bir İsrailli öldü, ikisi ağır üç kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde ise İsrail polisinin ateş açtığı kişinin, işgal altındaki Batı Şeria'da yaşayan bir Filistinli olduğu belirtildi.