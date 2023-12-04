"İsrail'in iki okula saldırısında en az 50 kişi öldü"

İnsani aranın bitmesiyle Gazze'ye yönelik yeniden başlayan İsrail saldırılarında Filistinlilerin sığındığı iki okulun hedef aldığı ve en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

İnsani aranın bitmesiyle Gazze'ye yönelik yeniden başlayan İsrail saldırılarında Filistinlilerin sığındığı iki okulun hedef aldığı ve en az 50 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'dan yapılan açıklamada, "İsrail uçakları ve topçularının Gazze'de Filistinlilerin kaldığı iki okula düzenlediği saldırı sonucu en az 50 kişi hayatını kaybetti" denildi.