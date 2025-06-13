İsrail'in İran'a saldırısı: Ekrem İmamoğlu'ndan çağrı

Yaklaşık 3 aydır Silivri Cezaevi'nde tutuklu bulunan İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İsrail'in İran'a saldırısına ilişkin, "Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir" dedi.

Ekrem İmamoğlu'nun İsrail'in İran'a yönelik saldırılarına tepkisi "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabı üzerinden paylaşıldı.

İmamoğlu, şunları kaydetti:

"İsrail’in bu sabah İran’a karşı gerçekleştirdiği, bölgemizin istikrarını tehdit eden ve uluslararası hukuku çiğneyen saldırısını kınıyorum. ABD ve İran arasında yürütülmekte olan diplomatik müzakarelerin boşa çıkması, bölgemizdeki hiçbir ülkenin menfaatine değildir. Türkiye dahil tüm bölge ülkeleri, uluslararası toplumla birlikte derhal devreye girmeli; gerilimin tırmanmasını engellemek ve diplomasi kanallarını açık tutmak için çaba göstermelidir."