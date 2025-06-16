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İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı

İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu hedef aldı. O anlar canlı yayına yansıdı.

Dünya
  • 16.06.2025 18:22
  • Giriş: 16.06.2025 18:22
  • Güncelleme: 16.06.2025 18:38
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırısı ile başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden çatışmalarda dördüncü güne girildi.

İsrail, İran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı.

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