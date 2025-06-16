İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı
İsrail, İran Devlet Televizyonu'nu hedef aldı. O anlar canlı yayına yansıdı.
Kaynak: Haber Merkezi
İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırısı ile başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden çatışmalarda dördüncü güne girildi.
İsrail, İran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi.
İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı.
İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdıhttps://t.co/nDFxgspVRt pic.twitter.com/gKAMRst6JW— BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) June 16, 2025