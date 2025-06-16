İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a yönelik hava saldırısı ile başlayan ve İran'ın misillemesiyle devam eden çatışmalarda dördüncü güne girildi.

İsrail, İran’a yönelik yeni bir saldırı gerçekleştirdi.

İsrail'in İran Devlet Televizyonu'nu vurduğu anlar canlı yayına yansıdı.