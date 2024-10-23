Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'in İran planı belgeleri: FBI 'sızıntı' ile ilgili inceleme başlattı

FBI, İsrail’in İran’a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızmasını araştırıyor. Yapılan açıklamada, "FBI, gizli belgelerin sızdırıldığı iddiasını araştırıyor ve bunun için Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğu'ndaki ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıyor" denildi.

Dünya
  • 23.10.2024 10:15
  • Giriş: 23.10.2024 10:15
  • Güncelleme: 23.10.2024 10:19
Kaynak: AA
İsrail'in İran planı belgeleri: FBI 'sızıntı' ile ilgili inceleme başlattı
Fotoğraf: DepoPhotos

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), İsrail'in İran'a saldırı hazırlıklarını içeren ABD istihbarat belgelerinin sızdırılmasıyla ilgili inceleme başlattığını duyurdu.

FBI ulusal basın ofisinden söz konusu sızdırma hakkında bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "FBI, gizli belgelerin sızdırıldığı iddiasını araştırıyor ve bunun için Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Topluluğu'ndaki ortaklarıyla yakın bir şekilde çalışıyor. Bu devam eden bir soruşturma olduğu için başka bir yorum yok" ifadeleri paylaşıldı.

Middle East Spectator tarafından 18 Ekim’de Telegram’dan paylaşılan ve ABD istihbaratına ait olduğu belirtilen 15-16 Ekim tarihli belgelerde, İsrail Hava Kuvvetlerinin üslerinde İran'a saldırı amaçlı olduğu değerlendirilen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali gibi stratejilerinin detaylı olarak anlatıldığı belirtilmişti.

İran bağlantılı Telegram hesabından yapılan paylaşımda ise İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları kapsamında savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle tatbikat yaptığı iddia edilmişti.

Beyaz Saray, dün, ABD istihbarat belgelerinin kamuya açık hesaplara sızmasından “derin endişe” duyduğunu ve olayın incelendiğini açıklamıştı.

İsrail Savunma Bakanı Gallant, ABDden "İran saldırısı sonrası destek" istedi
İsrailde "İran için casusluk yaptıkları" iddiasıyla 7 kişi tutuklandı
Suriyede İran destekli gruplar ile ABD güçleri arasında karşılıklı saldırı düzenlendi
İsrail kabinesi, İrana saldırı konusunda yine karara varamadı
BirGün'e Abone Ol