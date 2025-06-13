İsrail'in İran saldırısı: Fidan, Güler, Gürak ve Kalın 'güvenlik' gerekçesiyle toplandı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının şiddetinin büyümesiyle Ortadoğu'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bölgede gerilim artarken Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ve MİT Başkanı İbrahim Kalın Dışişleri Bakanlığı'nda 'güvenlik' gerekçesiyle bir araya geldi.

Bakanlık yetkilisi, "Saat 14.30’da başlayan toplantıda İsrail’in İran'a yönelik hava saldırısıyla başlayan süreç ve muhtemel yansımaları ele alınıyor" bilgisini paylaştı.

BAKANLIK AÇIKLAMA YAPTI

Dışişleri Bakanlığı'nda yapılan toplantıyla ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, beraberindeki Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu ile Dışişleri Bakanlığı'nda gerçekleşen ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile MİT Başkanı İbrahim Kalın’ın da yer aldığı toplantıya katıldı. Toplantıda son bölgesel gelişmeler ele alındı."