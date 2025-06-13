İsrail'in İran saldırısı: Özgür Özel'den iktidara çağrı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, İsrail'in İran'a saldırısına "Gözü dönmüş İsrail'in bu kez İran'a saldırmasını net kesin bir dille kınıyoruz" sözleriyle tepki gösterdi.

Her iki tarafı da itidale davet ettiklerini kaydeden Özel, uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olması gerektiğini vurguladı.

İsrail konusunda iktidarın tavrını da eleştiren Özel, hükümeti İsrail'e cesaretlendirici tavır takınmakla suçladı.

Özel, şunları söyledi: "Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de hükümetin İsrail'e karşı müsamakar tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini istiyoruz."

Özel'in açıklamasının tamamı şöyle:

"Dün akşam saatlerinde gözü dönmüş İsrail’in bu kez İran’a saldırmasını net, kesin bir dille kınıyoruz. Diplomasiye alan açılması lazım. Silahlara alan açılmaması lazım. Her iki tarafı da itidale, barışa davet ediyoruz. Uluslararası toplumu bu konuda duyarlı olmaya, görev almaya davet ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti’nin de hükümetin, İsrail’e karşı müsamahakar tutumunu, yumuşak dilini, cesaretlendirici tavırlarını bir an önce terk etmesini, bir yalan olduğu artık kesin ve net ortaya çıkan ‘Filistin’e gidiyor gemiler, İsrail ile ticaret yok…’ Filistin’e makarna bile götürülmesine izin vermediler, Madleen gemisini, 12 aktivisti aldılar. Tutukladılar, zor serbest bıraktılar. Oradaki iki Türk vatandaşının sağ salim kurtulmuş olmasından da büyük bir memnuniyet duyuyoruz.

"MAZUR GÖRÜLEBİLİR BİR TARAFI YOK"

Bir kez daha söylüyoruz. Bu İsrail sessizlikten, bu İsrail, ‘Aman bunlar Trump ile arayı bozamazlar, bize bir şey diyemezler, deseler de işte küçük harflerle konuşurlar’ meselesinden cesaret alıyor. Filistin’de hayatını kaybeden herkesin de dün İran’a yapılan saldırıda ölen ve yaralanan sivillerin de dünya barışını tehdit eden, Türkiye’nin yanı başında bir üçüncü dünya savaşını tetikleyebilecek olan azgınlığın da mazur görülebilir bir tarafı yoktur. İsrail’i kesin bir dille kınıyoruz. Hükümetten de en sert tepkiyi bekliyoruz. Bir kez daha söylüyorum, bir kez de hastane bahçesinde söylemiştim, Madleen saldırısı sırasında. İsrail’in karşısında net olsunlar, dik olsunlar; bizi yanlarında bulurlar. Karşılarında olmayız, arkalarına geçeriz, en net desteği veririz. Ama böyle müsamahakar tutumlar, bugüne kadarki müsamahakar tutumlar İsrail’e cesaret veriyor. O zaman da en sert şekilde eleştiririz. Filistin meselesi, Türkiye’nin ulusal meselesidir. Hükümetine buna uygun davranmaya davet ediyorum."