İsrail'in İran saldırısına AKP'den ilk tepki: İsrail tüm dünya için tehdittir

AKP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır" ifadelerini kullandı.

Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in İran'a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini eklediğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu, barbarca bir saldırganlıktır. Cumhurbaşkanımızın Netanyahu hükümetinin soykırımcı eylemlerinin sonuçları konusundaki uyarılarına tüm dünya dikkat kesilmelidir. Gazze konusunda İsrail'in soykırımcı faaliyetlerine karşı uluslararası baskı artmışken, İsrail bir kere daha gözleri soykırımcı eylemlerinden uzaklaştırmak için yeni bir saldırı başlattı. ABD ile İran arasındaki müzakereler sürerken İsrail'in bu saldırıyı yapması, İsrail'in tüm diplomatik çabalara düşmanca davrandığını bir kere daha gösterdi. İsrail saldırganlığı tüm dünya için tehdittir. Buna karşı tüm dünya ortak somut tedbirler almalıdır."

İsrail İran’a saldırarak tüm bölgeyi ateşe atan vahşi ve barbar saldırılarına bir yenisini ekledi. Bu hukuksuz saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz.



İsrail saldırısının hiçbir meşruiyeti ve gerekçesi olamaz. Bu barbarca bir saldırganlıktır.



Cumhurbaşkanımızın Netanyahu… — Ömer Çelik (@omerrcelik) June 13, 2025

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRISI

İsrail ordusu, bu sabah saat 04.00 sıralarında İran'ın nükleer programını vurmak için kombine bir saldırı başlattıklarını duyurdu. İsrail'in düzenlediği hava saldırılarında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı Hüseyin Selami ve üst düzey nükleer bilimcileri hedef alındı.

Sivil yerleşim bölgelerine düzenlenen saldırılarda ilk belirlemelere göre, 5 kişi öldü. ABD, İran'a yönelik saldırılara dahil olmadıklarını iddia ederken İran'dan "sert karşılık vereceğiz" mesajı geldi.