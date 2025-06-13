İsrail'in İran’a saldırısı: Hamas'tan "ortak duruş" çağrısı

İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının şiddeti artarken uluslararası topluma ''İsrail’i durdurmak için ortak bir duruş'' çağrısı yapıldı.

Hamas, İsrail’in İran’ın askeri ve nükleer tesislerini hedef alan saldırılarına tepki gösterdi.

Hamas, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, uluslararası kamuoyuna seslenerek, ''İsrail’i caydırmak ve işlediği suçlara son vermek için ortak bir duruş sergileme'' çağrısında bulundu.

Açıklamada, "İsrail’in saldırganlığı, bölgeyi istikrarsızlaştırma tehdidinde bulunmakta ve aşırılık yanlısı Netanyahu hükümetinin bölgeyi açık çatışmalara sürükleme ısrarını yansıtmaktadır" denildi.

Saldırıyı ''uluslararası normların ve sözleşmelerin açık bir ihlalini teşkil eden acımasız bir saldırı" olarak nitelendiren Hamas, İsrail'in "tüm bölge için varoluşsal bir tehdit oluşturduğunu'' ifade etti.

Hamas, ''İran ile tam dayanışma'' içinde olduğunu belirterek, üst düzey komutanların ve nükleer bilim insanlarının ölümü nedeniyle İran yönetimine ve halkına ''taziyelerini'' sundu.