İsrail'in Katar'daki saldırısında Ürdün hava sahasını kullandığı iddiası: Ürdün'den açıklama
Ürdün ordusu, İsrail uçaklarının Katar’ı hedef almak üzere Ürdün hava sahasından geçtiğine yönelik iddiaların asılsız olduğunu açıkladı.
Kaynak: AA
Ordunun internet sitesinde askeri bir kaynağa dayandırılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bazı şüpheli hesaplarda bugün İsrail uçaklarının Ürdün hava sahasından geçerek kardeş Katar devletindeki hedefleri vurduğuna dair dolaşan iddialar asılsız ve yalandır."
Askeri kaynak, bu tür haber ve yanıltıcı söylentilerin paylaşılmaması, bilgilerin resmi kaynaklardan alınması çağrısında bulundu.