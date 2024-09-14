İsrail'in katlettiği aktivist Ayşenur Ezgi Eygi için cenaze töreni düzenlenecek

İşgal altındaki Batı Şeria'da katıldığı bir protesto sırasında İsrail askerleri tarafından katledilen ABD vatandaşı Türk aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'nin naaşı bugün memleketi Didim'de defnedilecek.

26 yaşında katledilen Eygi'nin naaşı, dün Tel Aviv'den Bakü'ye, oradan da İstanbul'a ulaştırılmıştı. Naaş, İstanbul'daki törenin ardından İzmir'e gönderildi ve burada ikinci bir tören düzenlendi.

Daha sonra Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Eygi'nin cenazesi, akşam saatlerinde memleketi Aydın'ın Didim ilçesine teslim edildi.

Eygi için bugün saat 13.12'de cenaze töreni düzenlenecek ve Ezgi'nin naaşı Didim Asri Mezarlığı'nda defnedilecek.

Cenaze törenine Eygi'nin ailesi ve sevenlerinin yanı sıra Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel de katılacak.

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsi incelemesindeki ilk bulgularda Eygi'nin kulak alt kısmından ateşli silahtan çıkan kurşun girişi sonucu kafa yaralanması tespit edildi. ⁠Eygi'nin ölüm sebebi ise "kafatası kırığı, beyin kanaması ve beyin doku harabiyeti" olarak tanımlandı.