İsrail'in katlettiği Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi: Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama

İsrail askerlerinin Batı Şeria’daki saldırısında, hayatını kaybeden Türk-Amerikan vatandaşı aktivist Ayşenur Ezgi Eygi'ye ilişkin gelişmeler sürüyor.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, konuya ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, Eygi'nin cenazesinin Türkiye'ye getirilmesi çalışmalarının devam ettiğini belirtildi.

Keçeli, kara yoluyla Filistin'den Ürdün'e geçişlerin İsrail tarafından pazar günü itibarıyla kapatıldığını belirterek, "Bu çerçevede; vatandaşımızın ailesinin talebi üzerine, cenazenin naklinin gecikmemesi amacıyla, naaşın uçakla doğrudan Türkiye'ye getirilmesi seçeneği üzerinde çalışıyoruz" dedi.

Türkiye'nin Kudüs Başkonsolosluğu'nun yerel makamlarla temas halinde olduğunu ifade eden Keçeli, "Vatandaşımızın aile fertlerinin ülkemize gelmesi için Los Angeles Başkonsolosluğumuz gerekli koordinasyonu sağladı. Cenazenin, merhumenin ailesinin talebi üzerine, Aydın'ın Didim ilçesinde defnedilmesi öngörülüyor" ifadelerini kullandı.

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İsrail, 6 Eylül'de, Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteriye gerçek mermi ile saldırdı.

Filistin resmi ajansı WAFAnın haberine göre ABD vatandaşlığı da bulunan Eygi, başından vurularak hastaneye kaldırıldı.

Nablus'taki Rafidiye Devlet Hastanesi Müdürü Fuad Nafia, başından vurularak hastaneye getirilen Eygi'yi tüm müdahalelere rağmen kurtaramadıklarını söyledi.

Edinilen bilgilere göre Eygi, 1998 Antalya doğumlu.

İNSAN HAKLARI AKTİVİSTİ

Washington Üniversitesinde hem psikoloji hem de Orta Doğu dillerinde çift dal yapan Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi (ISM) gönüllüsü insan hakları aktivistiydi.

2003'te İsrail buldozeri tarafından ezilerek öldürülen ABD vatandaşı Rachel Corrie de aynı harekete mensuptu.

Eygi, Filistinlilerin haklarını destekleyen dayanışma hareketlerinde aktif yer alıyordu. Ölümü yerel ve uluslararası toplumda tepkilere neden oldu.