İsrail'in katliamı 405 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 736'ya çıktı

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısı 405 gündür sürüyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılara ilişkin bilgi verildi.

İsrail ordusunun son 24 saatte Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirdiği "3 katliamda" 24 kişinin hayatını kaybettiği, 112 kişinin yaralandığı belirtildi.

YARALI SAYISI 100 BİNİ AŞTI

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 43 bin 736'ya, yaralı sayısının da 103 bin 370'e yükseldiği kaydedildi.

Açıklamada ayrıca hâlâ enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğu ancak İsrail güçlerinin engellemesi nedeniyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığı yinelendi.