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İsrail'in katliamı 408 gündür sürüyor: Gazze’de can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’nde 408 gündür sürdürdüğü saldırılarda hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısının 43 bin 846’ya yükseldiğini açıkladı.

Dünya
  • 17.11.2024 13:49
  • Giriş: 17.11.2024 13:49
  • Güncelleme: 17.11.2024 13:52
Kaynak: İHA
İsrail'in katliamı 408 gündür sürüyor: Gazze’de can kaybı 43 bin 846’ya yükseldi
Fotoğraf: AA

İsrail, 408 gündür Gazze Şeridi’ni hedef alıyor.

Bölgede yoğun saldırılarını tüm tepkilere rağmen sürdüren İsrail güçleri, sivilleri hedef alarak bölgede tam anlamıyla bir soykırım faaliyeti yürütüyor.

Gazze'de bulunan Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 6 saldırıda 47 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 139 Filistinlinin de yaralandığı kaydedildi.

İsrail’in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana sürdürdüğü saldırıların bilançosunun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 43 bin 846’ya, yaralı sayısının ise 103 bin 740’a yükseldiği belirtildi.

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