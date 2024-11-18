İsrail'in katliamı 410 gündür sürüyor: Gazze'de can kaybı 43 bin 922'ye yükseldi

İsrail'in 410 gündür süren soykırımında Gazze'deki can kaybı artmaya devam ediyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in 7 Ekim’den bu yana düzenlediği saldırılarda hayatını kaybeden sivil sayısının 43 bin 922, yaralanan sivil sayısısın ise 103 bin 898 olduğunu açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, İsrail’in saldırılarının 409’uncu gününde son 24 saatte 76 sivilin hayatını kaybettiği, 158 sivilin ise yaralandığı ifade edildi. Açıklamada, 7 Ekim’den bu yana toplam 43 bin 922 sivilin hayatını kaybettiği, 103 bin 898 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.