İsrail'in katliamları sürüyor: Ev, okul ve mülteci kamplarına saldırı

İsrail'in Filistinlilere uyguladığı soykırım sürüyor. İsrail güçleri, son 24 saat içinde bir ev, iki okul ve bir de mülteci kampına saldırdı.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta bölgesindeki El-Bureyc Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alması sonucu 9 Filistinli yaşamını yitirdi. Saldırı sonucu yaralananlar, Deyr Belah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’nde Filistinlilerin sığındığı al-Zahraa ve Abdel Fattah Hamoud adlı okullara düzenlediği saldırılarda ise 15 kişi hayatını kaybetti, 30 kişi yaralandı.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin orta kesiminde bulunan Nuseyrat Mülteci Kampı'na da saldırı düzenledi. Saldırı sonucu hayatını kaybedenlerin naaşları, Deyr Balah kentindeki Aksa Şehitleri Hastanesi'ne getirildi.

Abluka altında Gazze'ye bomba yağdırmayı sürdüren işgal güçleri, Gazze'nin kuzeyindeki Şeyh Rıdvan Mahallesi'ne de saldırılar düzenliyor.

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda en az 60 Filistinli hayatını kaybederken toplam can kaybı 40 bine yaklaştı.