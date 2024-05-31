İsrail'in katliamları sürüyor: Refah'a yapılan hava saldırısında 12 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki Refah kentine saldırıları UAD kararına rağmen sürüyor. İsrail'in kente düzenlendiği hava saldırısında en az 12 Filistinlinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'a saldırıları, Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) askeri harekat ve saldırıların derhal durması kararına rağmen devem ediyor. İsrail güçlerinin dün Refah'a düzenlediği hava saldırısında en az 12 Filistinli öldü.

Reuters'ın aktardığına göre, İsrail, dün Mısır-Refah arasındaki 'tampon bölgeyi' ele geçirdikten sonra Refah'a yönelik saldırılarını sürdürdü.

Gazze'deki sağlık kaynakları, İsrail'in saldırılarında en az 12 Filistinli sivilin hayatını kaybettiğini, saldırılarda yaralananların da olduğunu bildirdi.

Filistinli telekomünikasyon şirketi Jawa, İsrail'in saldırılarının ardından Refah'taki iletişim hizmetlerinin kesildiğini açıkladı.

Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Gazze kentinin batısındaki El Şati Mülteci Kampı'na yönelik hava saldırısında da bir kişi yaşamını yitirdi. İsrail ordusu ise Gazze Şeridi'nde iki askerini daha öldüğünü duyurdu.