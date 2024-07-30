İsrail'in katliamlarını sürdürdüğü Gazze’de can kaybı 39 bin 400’e yükseldi

İsrail'in katliamlarına devam ettiği Gazze'de can kaybı 39 bin 400'e, yaralı sayısı ise 90 bin 996'ya yükseldi.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana yoğun saldırılar ve katliamlar düzenlediği Gazze Şeridi’nde hayatını kaybedenlerin sayısı 39 bin 400’e, yaralıların sayısı 90 bin 996’ya yükseldi.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Gazze Şeridi’nde son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 37 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 73 Filistinlinin de yaralandığı aktarıldı.

Saldırıların başladığı 7 Ekim tarihinden bu yana ortaya çıkan bilançonun da yer aldığı açıklamada, can kaybının 39 bin 400’e, yaralı sayısının ise 90 bin 996’ya yükseldiği bildirildi.