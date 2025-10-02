İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor: 15 gemiye müdahale, 25 aktivist alıkonuldu

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu, İsrail'in müdahale ettiği gemi sayısının 15'e, alıkonulan Türk aktivist sayısının da 25'e yükseldiğini açıkladı.

Türkiye Delegasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, toplam 15 gemiye yönelik saldırı ve tacizler çeşitli kanallar üzerinden doğrulandı.

Açıklamada, alıkonulan Türk aktivist sayısının 25'e yükseldiği belirtildi.

Açıklamada, "Global Sumud Filosu'nun Gazze'ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Alıkonulan Türk aktivist sayımız 25'e yükseldi" ifadeleri kullanıldı.

25 TÜRK AKTİVİSTİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI

İsrail ordusunun Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu 25 Türk aktivistin isimleri paylaşıldı.

Sirius gemisinden Ayçin Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak, Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu, Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali'nin alıkonduğu kaydedildi.

Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız, Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat, Grande Blue gemisinden de Halil Rıfat Çanakçı'nın alıkonulduğu bildirildi.

Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman, Seulle gemisinden de Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı'nın alıkonulduğu aktarıldı.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.

Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Filonun ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Müdahaleler, çeşitli görsel doğrulamalar, SOS çağrıları ve medyada yer alan raporlarla teyit edilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." denildi.

"TEKER TEKER BÜTÜN TEKNELERE BİR SIVI FIŞKIRTIYORLAR"

Filo katılımcılarından sunucu İkbal Gürpınar yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun filoya ait ana gemilere saldırdığını ve gemilerde bulunan aktivistlerin gözaltına alındığını belirtti.

İsrail'in yasa dışı alıkoyduğu aktivistlerden 9'unun Türk olduğunu aktaran Gürpınar, "Teker teker bütün teknelere bir sıvı fışkırtıyorlar. Kimyasal olduğunu düşünüyoruz. Çünkü biraz beyaz köpüre köpüre gidiyor." dedi.

Gürpınar, İsrail'in saldırmadığı gemilerin Gazze'ye yol almaya devam ettiğini anlatarak, "Yavaş yavaş hareket halindeyiz. 57 mile düştük. Bugüne kadarki en yaklaşan filo olmuş olduk." ifadesini kullandı.

Harekete geçme çağrısı yapan Gürpınar, "Artık İsrail'in yalanlarına aklı başında ve vicdanı olan hiç kimse inanmamalı." dedi.

Gürpınar, Türkiye'nin birçok yerinde halkın Küresel Sumud Filosu için nöbette olduğunu belirterek, "Çünkü halk istiyor ki Gazze özgür olsun." diye konuştu.

30 TEKNE İLE GAZZE'YE İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Küresel Sumud Filosu, 30 tekne ile Gazze'ye ilerlemeye devam edildiğini bildirdi. Gazze'ye 46 mil mesafe kaldığı belirtildi.

Filo tarafından yapılan açıklamada, "İsrail işgal donanmasının aralıksız saldırılarına rağmen, 30 tekne 46 deniz mili uzaklıktaki Gazze'ye doğru yol almaya devam ediyor." denildi.

Filonun sosyal medya platformundan yapılan paylaşımda, İsrail'in silahsız insani yardım gemilerine yönelik bu yasa dışı saldırılarının "insanlık suçu" olduğu kaydedildi.

İsrail'in Meteque ve Yulara gemilerine tazyikli su sıktığı bildirilen açıklamada, Florida adlı gemiye de kasten çarpıldığı ifadesi yer aldı.

Açıklamada ayrıca, gemide hiç kimsenin zarar görmediği bilgisi paylaşıldı.