İsrail'in Küresel Sumud Filosu'na saldırısı sürüyor: 24 gemiye müdahale, çok sayıda aktivist alıkonuldu

İsrail ablukasını kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'nu kuşatan İsrail donanması unsurları, gemilere saldırmaya devam ediyor.

Küresel Sumud Filosu'nun internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Gazze’ye giden 44 gemiden 24'i İsrail saldırısına uğradı.

İsrail’in "durdurduğu" belirtilen gemilerin isimleri Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio, Seulle, All In, Captain Nikos, Florida, Karma, Mohammad Bhar, Oxygono, Free Willy, Jeannot III olarak açıklandı.

İsrail askerlerinin toplam 24 gemiye müdahale ettiği ve 34'ü Türk olmak üzere 201 aktivistin gözaltına alındığı belirtildi.

Öte yandan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı İsrail askerlerinin Küresel Sumud Filosu'na düzenlediği baskınlara yönelik, "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçları kapsamında soruşturma başlatıldığını açıkladı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU: MİKENO GEMİMİZ GAZZE SULARINDA

Küresel Sumud Filosu sosyal medya hesabından, "Mikeno" isimli teknenin Gazze sularına girdiği bilgisini paylaştı.

Küresle Sumud Filosu'nun paylaştığı bilgiye göre, Gazze’ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu’na İsrail askerleri tarafından yapılan saldırı sonucunda 44 tekneden 24’ü ele geçirildi.

Küresel Sumud Filosu’ndan saat 08.25 itibarıyla Gazze’ye seyreden gemi sayısı 20 oldu. Yoluna devam eden 20 tekneden biri olan ve bir süre önce sinyal alınan "Mikeno" gemisinin ise Gazze'ye yaklaşık 9,3 mil (17.2 km) uzaklıkta Gazze kara sularına girdiği bildirildi.

Filodaki aktivistler son gemi kalana kadar yollarını devam edeceklerini vurguladı.

Fotoğraf: AA

AKTİVİSTLERİN BAZILARI SINIR DIŞI EDİLMEK ÜZERE İSRAİL'E GÖTÜRÜLÜYOR

İsrail ordusunun saldırıları sonrası Küresel Sumud Filosu'ndan alıkonulan bazı aktivistlerin sınır dışı edilmek üzere İsrail'e götürüldüğü bildirildi.

Bakanlığın sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Sumud Filosu'ndaki bazı aktivistlerin İsrail'e götürüldüğü belirtildi.

Aktivistlerin İsrail'e ulaştıktan sonra Avrupa'ya sınır dışı edilmesine ilişkin sürecin başlatılacağı ifade edildi.

Açıklamada, Greta Thunberg ve Thiago Avila'nın da aralarında bulunduğu ve Sumud Filosu'na saldırı sonrası alıkonulan bazı aktivistlerin fotoğraflarına da yer verildi.

Yerel basın, alıkonulan aktivistlerin İsrail'in güneyindeki Usdud (Aşdod) Limanı'na götürüldüğünü yazdı.

GÖZALTINA ALINAN TÜRK AKTİVİSTLERİN İSİMLERİ PAYLAŞILDI

İsrail ordusunun Sirius, Alma, Spectre, Huga, Deir Yassine, Grande Blue, Mongana ve Seulle gemilerinden alıkoyduğu Türk aktivistlerin isimleri paylaşıldı.

• Sirius gemisinden Ayçin (Fikret Aycub) Kantoğlu, Abdulaziz Yalçın, Davut Daşkıran ve Zeynep Tekocak;

• Alma gemisinden Metehan Sarı, Hüseyin Şuayb Ordu, Onur Murat Kolgu, Semih Fener, Osman Çetinkaya ve Sümeyra Akdeniz Ordu;

• Spectre gemisinden Bekir Turunç, Abdulmecid Bagcivan, Mustafa Muhammed Çakmakcı, Mesut Çakar ve Muslim Ziyali;

• Huga gemisinden Mehmet Sait Direkçi, Fatih Özsöz ve Tevhit Yıldız;

• Deir Yassine gemisinden Sümeyye Sena Polat;

• Grande Blue gemisinden Halil Rıfat Çanakçı;

• Morgana gemisinden Ersin Çelik ve Semanur Sönmez Yaman;

• Seulle gemisinden Yaşar Yavuz, Abdussamed Turan ve Haşmet Yazıcı;

• Capten Nikos gemisinden ise Abdullah Gündem’in alıkonulduğu bildirildi.

• Ayrıca gemi bilgisi paylaşılmayan aktivistler Bekir Develi, İkbal Gürpınar, Said Ercan ve Erdem Özveren olarak açıklandı.

İsrail'in uygulamalarının uluslararası hukukun ve denizcilik güvenliğinin ağır ihlali anlamına geldiği vurgulanan açıklamada, Sumud Filosu'nun "tamamen insani yardım amacıyla yola çıktığı" vurgulandı.

Filoya katılan gemilerden alıkonulanların derhal serbest bırakılması çağrısı yapıldı.

Filonun ilerlemeye devam ettiği belirtilen açıklamada, "Global Sumud Filosu’nun Gazze’ye insani yardım ulaştırma girişimi kapsamında toplam 15 gemiye müdahale edilmiştir. Müdahaleler, çeşitli görsel doğrulamalar, SOS çağrıları ve medyada yer alan raporlarla teyit edilmiştir. Tüm müdahalelere rağmen filo Gazze’ye ilerlemeye devam etmektedir. Filonun amacı tamamen insani yardım ulaştırmak ve uluslararası hukuka uygun şekilde hareket etmektir." denildi.

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İsrail'in uluslararası sularda Küresel Sumud Filosu'na gerçekleştirdiği saldırıda 28 Türk vatandaşının alıkonulmasına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İnsani yardım ulaştırmak amacıyla Gazze'ye doğru yol alan Küresel Sumud Filosu'na yönelik İsrail donanması unsurları tarafından uluslararası sularda gerçekleştirilen saldırı neticesinde alıkonulan (24) Vatandaşımız ile ilgili olarak Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesindeki düzenlemeler, 5271 sy. Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve 5237 sy. Türk Ceza Kanunu'nun 12/13. Maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca 'Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma' 'Ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması', 'Nitelikli Yağma', 'Mala Zarar Verme' ve 'Eziyet' suçları kapsamında soruşturma başlatılmış olup soruşturma çok yönlü olarak sürdürülmektedir. Kamuoyunun bilgisine duyurulur" ifadeleri yer aldı.

FİLO SÖZCÜSÜNDEN AÇIKLAMA

Filo Sözcüsü Saif Abukeshek’in İsrail'in saldırdığı gemiler ve alıkoyduğu aktivistlere ilişkin görüntülü açıklamasına yer verildi.

Filodaki 15 geminin İsrail tarafından "durdurulduğunu" belirten Abukeshek, bunların Alma, Sirius, Adara, Spectre, Yulara, Aurora, Otaria, Huga, Deir Yessine, Grande Blu, Morgana, Hio ve Seulle isimli gemiler olduğunu duyurdu.

Abukeshek, İsrail'in saldırdığı gemilerdeki aktivistleri şu şekilde paylaştı:

"30'u İspanyol, 22 İtalyan, 25 Türk, 12 Malezyalı, 11 Tunuslu, 11 Brezilyalı, 10 Fransız, 9 İrlandalı, 8 Cezayirli, 7 ABD’li, 7 Almanyalı, 6 İngiliz, 4 Norveçli, 4 İsveçli, 3 Yeni Zelandalı, 3 Faslı, 3 Ürdünlü, 3 Polonyalı, 3 Portekizli, 3 Meksikalı, 2 Kuveytli, 2 Kolombiyalı, 2 Arjantinli, 2 İsviçreli, 1 Çekyalı, 1 Moritanyalı, 1 Avusturyalı, 1 Bulgaristanlı, 1 Avustralyalı, 1 Sırp, 1 Belçikalı, 1 Bahreynli, 1 Danimarkalı, 1 Hollandalı, 1 Finlandiyalı, 1 Güney Afrikalı ve 1 Slovakyalı."

FİLO, 20 TEKNE İLE GAZZE'YE İLERLEMEYE DEVAM EDİYOR

Öte yandan Küresel Sumud Filosu, İsrail tarafından gerçekleştirilen müdahalelere rağmen 20 gemi ile Gazze'ye ilerlemeye devam edildiğini bildirdi.

Küresel Sumud Filosu tarafından yapılan açıklamada, "14 gemiye doğrulanmış müdahale gerçekleşti. 6 gemiye devam eden olası müdahale durumu söz konusu. 5 gemide iletişim kesintisi yaşanıyor. 20 gemi seyrine devam ediyor. Filomuz, insan hakları ve insani yardım misyonunu sürdürmeye kararlıdır. Aktivistlerimiz, barışçıl bir şekilde Gazze’ye ulaşmak için cesaretle yollarına devam etmektedir" denildi.