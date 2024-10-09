İsrail'in kuzeyindeki bıçaklı saldırıda 6 kişi yaralandı
Kaynak: AA
İsrail'in kuzeyindeki Hadera kentinde düzenlenen bıçaklı saldırıda ikisi ağır, 6 kişinin yaralandığı bildirildi.
Polisten yapılan açıklamada, Hadera'da kimliği açıklanmayan bir kişinin bıçaklı saldırı düzenlediği belirtildi.
Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren kişinin gözaltına alındığı ifade edilirken daha fazla detay verilmedi.
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, Hadera'daki saldırıda ikisi ağır, 6 kişinin yaralandığını açıkladı.