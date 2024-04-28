İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü güzergahına düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri yaralandı
Kaynak: AA
Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü güzergahına fırlatılan füzelerden dolayı bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.
İbranice yayın yapan Kanal 7 televizyonuna göre, dün gece Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı yapıldı.
Saldırı sonucu yaralanan bir askerin Zeif Safad Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.