Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü güzergahına düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri yaralandı

Ajans Haberleri
  • 28.04.2024 17:32
  • Giriş: 28.04.2024 17:32
  • Güncelleme: 28.04.2024 17:32
Kaynak: AA
İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü güzergahına düzenlenen saldırıda bir İsrail askeri yaralandı

Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyindeki Meron Hava Üssü güzergahına fırlatılan füzelerden dolayı bir İsrail askerinin hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

İbranice yayın yapan Kanal 7 televizyonuna göre, dün gece Lübnan'ın güneyinden İsrail'in kuzeyine yoğun füze saldırısı yapıldı.

Saldırı sonucu yaralanan bir askerin Zeif Safad Hastanesi'ne kaldırıldığı ve tedavinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

BirGün'e Abone Ol