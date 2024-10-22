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İsrail'in kuzeyine roket saldırısında 1 asker öldü

Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 1 askerin öldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.

Ajans Haberleri
  • 22.10.2024 23:37
  • Giriş: 22.10.2024 23:37
  • Güncelleme: 22.10.2024 23:37
Kaynak: AA
İsrail'in kuzeyine roket saldırısında 1 asker öldü

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlediği belirtildi.

Saldırıda, topçu birliğinde görevli bir askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.

Öte yandan İsrail basını 1 askerin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı saldırının Lübnan sınırı yakınındaki Neot Mordechai yerleşim bölgesinde gerçekleştiğini yazdı.

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