İsrail'in kuzeyine roket saldırısında 1 asker öldü
Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine düzenlenen roket saldırısında 1 askerin öldüğü, 3 askerin de ağır yaralandığı bildirildi.
Kaynak: AA
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'dan İsrail'in kuzeyine roket saldırısı düzenlediği belirtildi.
Saldırıda, topçu birliğinde görevli bir askerin öldüğü, 3 askerin de yaralandığı ifade edildi.
Öte yandan İsrail basını 1 askerin öldüğü, 3'ünün de ağır yaralandığı saldırının Lübnan sınırı yakınındaki Neot Mordechai yerleşim bölgesinde gerçekleştiğini yazdı.